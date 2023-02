Ti segnaliamo: superati i 150 mm dalla mezzanotte sulla Sicilia sud-orientale (la mappa)

La costa catanese flagellata dal maltempo:

Questi sono gli accumuli nelle aree soggette al maltempo (a cura di www.protezionecivilesicilia.it:8443/aegis/map/map2d) . Si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo.

Nel sud-est della regione, in modo particolare tra Siracusano e Ragusano, sono stati superati i 150mm dalla mezzanotte e si viaggia spediti verso i 200, dato che il peggio per quest'area è atteso tra la sera, la notte e la mattinata di domani, venerdi 10 febbraio. Massima prudenza per chi abita in zona!

