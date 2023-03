Ti segnaliamo: si accendono i primi TEMPORALI sull'Italia

Il secondo giorno della primavera meteorologica porta temporali essenzialmente al meridione. Ecco la mappa delle fulminazioni delle ultime due ore:

Temporali sono in atto tra la Sicilia orientale e la Calabria, unitamente alla Puglia e il Cilento. Sono in atto temporali anche a sud della Sardegna ed al largo delle Marche, ma si trovano situati in mare aperto.

