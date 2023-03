Ti segnaliamo: SABATO in arrivo altri 50-60 cm di NEVE su...

Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni nevose attese sulle Alpi centro-occidentali nell'arco della giornata di domani, sabato 11 marzo:

In testa in fatto di accumuli la dorsale del Bianco, con circa 60cm di neve stimati (anche se in quota potrebbero essere anche di più). 50cm sono attesi anche sulle Alpi francesi al confine con il Piemonte; 30cm sono invece attesi sulle Alpi Svizzere.

La quota neve è prevista però in rialzo rispetto ad oggi, fino a 1700-1800 metri nel pomeriggio di domani.

