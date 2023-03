Ti segnaliamo: raggiunti i 30° (RECORD per fine marzo) nella giornata di ieri, vediamo dove...

Ecco i record di caldo registrati nella giornata di ieri, mercoledi 29 marzo!

A Mont-De-Marsan, in Francia, il termometro è arrivato a 30.1°. Si tratta del record di caldo per il mese di marzo in questa località.

Più a sud, il Marocco sta letteralmente bruciando e siamo solo a marzo! Questo dimostra la potenza devastante che ha l'alta pressione africana in quel punto.

Ad Agadir il termometro ha raggiunto 39.8°...un valore che fa riflettere alla fine di marzo.

