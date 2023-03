Ti segnaliamo: prima "sventagliata" di TEMPORALI sull'Italia

Quest'oggi gran parte della nostra Penisola, segnatamente il centro e il meridione, è attraversata da una veloce perturbazione ricolma di aria umida, ma molto instabile proveniente dall'Atlantico. L'azione del sole di metà marzo inizia a farsi sentire e il mix che ne deriva non può che essere temporalesco per le zone interne del centro e del meridione, ma con frequenti sconfinamenti costieri.

Ecco la mappa delle fulminazioni incentrata alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Si tratta di temporali molto veloci ed in genere non intensi, ma accompagnati talvolta da grandine piccola e colpi di vento. La mappa mostra inoltre un temporale che si è formato addirittura in Trentino, un po' presto come tempistica. In altre parole, fa un po' troppo caldo per essere l'11 di marzo!

Entro la serata questi fenomeni dovrebbero attenuarsi o trasferirsi verso levante, sotto intense raffiche di vento da ovest e nord-ovest.

