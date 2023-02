Ti segnaliamo: piÃ¹ di mezza Europa sotto la "CUPOLA"

Non si tratta di una serie televisiva di Stephen King, ma è la dura realtà. Quasi tutto il nostro Continente è soggiogato da una cupola di stabilità grossa migliata di chilometri.

Sotto questa cupola altopressoria non succede praticamente nulla ed il meteo è completamente fermo: non piove, non nevica e non tira vento; un vero e proprio "scudo spaziale" formato al suo interno da aria SUBSIDENTE (ovvero che presenta moti dall'alto al basso) che tiene ferme quasi sul posto le perturbazioni atlantiche e spara l'aria fredda molto ad est, in direzione dell'Europa orientale.

Quando arrivano alte pressioni di questo tipo, il tempo sull'Italia si blocca per diverso tempo sul "bello stabile"...

