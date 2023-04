Ti segnaliamo - perturbazioni: la prima ci SFIORA, ma la seconda ci PRENDE!

Molto bella e didattica l'immagine satellitare di questo pomeriggio a scala europea:

Dopo una lunga stasi, sull'Europa centrale torna temporaneamente a scorrere il flusso atlantico, portando due distinte perturbazioni che quasi si tengono per mano.

La prima sta già veleggiando verso l'Europa orientale, ponendo la sua coda proprio a ridosso della catena alpina. Questa ci sfiora solamente, con un po' di nuvolosità, qualche rovescio sulle Alpi e brevi pioviggini sulla Liguria.

La seconda perturbazione ha un fare decisamente più minaccioso. Si apre a compasso, segno che il sistema frontale è giovane. Questa ci interesserà direttamente a partire da domani sera, con le prime piogge al nord. Giovedi sarà invece in piena azione sull'Italia con rovesci e temporali su molte aree dell'Italia centro-settentrionale.

In blu: fronte freddo / in rosso: fronte caldo / in fucsia: fronte occluso

