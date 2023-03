Ti segnaliamo: perchè la NEVE è importante per il terreni?

Avete mai provato a camminare nel periodo primaverile in un prato o in un bosco dopo lo scioglimento della coltre nevosa invernale? Vi sarete accorti di come il terreno sotto i vostri piedi sia piuttosto soffice e ben idratato.

La neve che cade (o meglio dovrebbe cadere) nel periodo invernale su alcune zone della nostra Penisola, può restare a lungo depositata al suolo stante le temperature piuttosto basse che ne impediscono un rapido scioglimento. Questo fatto riveste un’importanza quasi fondamentale per l’idratazione e la fertilità del suolo stesso.

Se si assiste ad un inverno freddo e secco con la mancanza quasi totale di precipitazioni sia piovose che nevose, la parte superficiale del terreno spesso congela e si indurisce notevolmente. Addirittura nei luoghi esposti a settentrione il suolo può rimanere congelato per parecchio tempo, anche nelle ore centrali della giornata.

Con l’arrivo della primavera, normalmente, la piovosità tende ad aumentare e vi possono essere rovesci piuttosto intensi. Se la pioggia viene accolta da un terreno eccessivamente indurito e magari la precipitazione è intensa, la massa d’acqua invece di penetrare al suo interno, tende a scivolare a valle determinando una maggiore erosione dei versanti. Solo la presenza di una pioggia debole e continua può scongiurare questo fatto.

Se le ondate di gelo si presentano invece su un terreno precedentemente innevato, la presenza della coltre nevosa si comporta come una coperta e non consente alla temperatura del terreno di scendere al di sotto dello zero.

In seguito, con l’aumento delle temperature, lo scioglimento della neve determinerà una penetrazione dell’acqua anche in profondità, idratando il terreno in maniera quasi perfetta. In questo caso, con l’avvento delle piogge primaverili, il terreno avrà maggiori capacità assorbenti per merito di un' elasticità degli interstizi nettamente più elevatA. Migliore idratazione significa anche migliore fertilità, in quanto le sostanze utili alla crescita della piante possono penetrare meglio in profondità. Questo si traduce in un notevole beneficio per tutte le forme vegetali presenti in quel determinato luogo.

