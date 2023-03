Ti segnaliamo: nuovi TEMPORALI in arrivo su...

Di seguito, l'ultima immagine satellitare di questo pomeriggio, molto didattica:

I temporali legati al transito del fronte freddo stanno lasciando in queste ore la Puglia, ma non è finita! L'instabilità si rinnova anche dietro al fronte complice l'aria fredda in quota e il soleggiamento che si presenta già abbastanza tenace.

Nuovi temporali stanno nascendo sul Veneto e si muoveranno velocemente verso sud interessando in serata la Romagna. Un cluster temporalesco molto vasto si è formato in queste ore tra le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo. Al suo interno sono presenti grandinate.

Tutto tenderà a muoversi verso sud-est in direzione del meridione d'Italia che in serata verrà interessato da un secondo passaggio con a seguire un calo delle temperature. Anche la quota neve in Appennino tenderà a calare, attestandosi tra gli 800 ed i 1000 metri nella prossima notte e la prima mattinata di domani.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Meteo-15-giorni/45/meteo-15-giorni-aprile-debutta-con-un-clima-instabile-e-piuttosto-freddo-e-la-pioggia-/96946/