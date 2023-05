Ti segnaliamo: nonostante il MALTEMPO, c'è chi ha ancora SETE...e molta!

In mezzo a tutta questa baraonda di instabilità e maltempo, c'è una regione che sta ricevendo pochissima pioggia: è la Liguria!

La continua presenza di correnti orientali o settentrionali e l'assenza ormai cronica delle correnti atlantiche, mette questa regione sempre in ombra pluviometrica, il tutto mentre la vicina Emilia Romagna sta scoppiando di pioggia. Paradossi del clima italiano che può variare da zona a zona ed essere anche diametralmente opposto al di qua (o al di la) di una catena montuosa.

Il levante ligure presenta al momento un sottomedia pluviometrico non grave, ma comunque presente. Sul settore genovese questo sottomedia si accentua (manca oltre il 60% della pioggia annua), per diventare una vera e propria emergenza idrica nel ponente della regione. Qui non è cambiato assolutamente nulla da questo inverno; in altre parole, continua a non piovere.

Questa mappa mostra gli acumuli di pioggia sul ponente della Liguria dal 1 gennaio ad oggi:

Alcune zone del Savonese occidentale e dell'Imperiese arrivano a stento a 70mm dal 1 gennaio! In pratica il ponente ligure si sta comportando quasi come se fosse un clima sub-desertico...e l'estate è qui davanti!

