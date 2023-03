Ti segnaliamo: non si placa la SETE al NORD!

Nonostante i tentativi che la natura sta facendo per ridurre in qualche modo il deficit idrico al settentrione, la situazione dopo il veloce passaggio frontale delle ultime ore si presenta ancora critica, specie sul nord-ovest...ma non solo! Questo dimostra che le piogge e le nevicate non siano state sufficienti ad attenuare questa piaga, che da due anni affligge parte della nostra Penisola.

Ecco la mappa del grado di siccità presente sul nostro Paese ad 1 metro di profondità nella giornata odierna, ovvero martedi 14 marzo:

Sulla Pianura Piemontese permane una siccità tra il grave e l'eccezionale. Siccità grave anche nella provincia autonoma di Bolzano e nel Veneziano; sul resto delle pianure del nord siccità tra moderata e debole.

Le altre regioni sono messe decisamente meglio a parte le aree colorate in giallo o marrone chiaro che presentano un grado di siccità tra debole e moderato.

