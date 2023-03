Ti segnaliamo: non è facile vedere un'Italia così!

Quest'oggi sull'Italia il cielo è TUTTO SERENO...guardate!

Per trovare le nubi in Italia oggi serve una buona dose di vista. A parte le velature che sono presenti al nord (si tratta comunque di velature leggere), le uniche aree che presentano qualche nube sono le zone cerchiate in bianco, ovvero la Sardegna meridionale e il sud della Calabria. Sul resto d'Italia l'alta pressione si comporta non solo come killer della pioggia, ma anche delle nuvole!

Oggi comunque è la giornata più stabile. Da domani i primi annuvolamenti inizieranno ad interessare i settori occidentali anche se non sono attese piogge.

