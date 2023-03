Ti segnaliamo: MIGLIORATA la penetrazione del fronte di DOMENICA con l'ultimo scenario americano

L'ultimo aggiornamento del modello americano mostra un tappeto piovoso migliore al settentrione in occasione del passaggio perturbato di domenica 26 marzo. Ecco come si presenterà sinotticamente (la mappa è valida per le ore 13 della giornata festiva):

Questa la mappa delle precipitazioni nella fase di massima intensità della perturbazione al nord.

Nella giornata di lunedi 27 marzo verrà interessato anche gran parte del centro e del meridione, specie la parte peninsulare.

