Di seguito, l'ultimo aggiornamento del modello americano in merito alle piogge previste in Italia per i prossimi 6 giorni, fino alla giornata di domenica 14 maggio:

Notiamo quasi tutto il nord e il centro con piogge superiori a 100mm. Le punte più elevate in Emilia Romagna, fino a 160-170mm di pioggia.

