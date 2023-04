Ti segnaliamo - maltempo: MASSIMA ATTENZIONE questa sera su...

Di seguito, le cumulate piovose espresse per questa sera attorno alle ore 21 dal modello AROME:

Il modello prevede la formazione di un forte temporale di tipo autorigenerante che dovrebbe colpire il Varesotto, il Comasco e l'alto Milanese, con precipitazioni superiori a 100mm. Il terreno indurito da mesi di siccità potrebbe non drenare tutta la pioggia che cadrà. Di conseguenza non escludiamo la possibilità di smottamenti o piccole esondazioni in zona!

