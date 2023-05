Ti segnaliamo - maltempo: guardate che VORAGINE BARICA!

Di seguito, l'immagine satellitare nel campo del visibile scattata oggi attorno alle ore 15 italiane:

Ciò che abbiamo commentato più volte sulle mappe del tempo, questo pomeriggio è ben visibile dalle immagini dallo spazio.

Guardate le due zone di alta pressione ai lati, una sull'Iberia e l'alta sulla vicina Russia. In mezzo c'è un po' di tutto, con piogge, temporali, instabilità, aria fresca ecc. E' una situazione bloccata che non troverà soluzione di sblocco in tempi brevi (per tutti i dettagli si legga comunque questo articolo: www.meteolive.it/news/Meteo-15-giorni/45/meteo-15-giorni-non-se-ne-esce-ancora-piogge-e-temporali-ad-oltranza-/97437/)

