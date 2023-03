Ti segnaliamo: le precipitazioni per i prossimi 6 giorni - previsto OLTRE 1 METRO DI NEVE su...

Nei prossimi giorni verremo interessati da un flusso umido e teso proveniente da W-NW. In questi casi, l'azione di sbarramento imposta dalle Alpi genererà accumuli nevosi (e piovosi) da capogiro sui settori confinali della Val d'Aosta e dell'alta Val d'Ossola, dove per effetto stau cadranno nevicate abbondanti in quota.

La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese al nord e al centro nei prossimi 6 giorni:

Focalizziamo subito lo sguardo nel cerchio rosso. Tra la Savoia e l'alta Valle d'Aosta (segnatamente l'area del Monte Bianco e della Valdigne) sono attesi fino a 130-140cm di neve fresca da qui a a sabato prossimo oltre i 1800-2000 metri di altezza. Saranno possibili anche sfondamenti sui versanti nostrani più a sud, che andranno a decrescere come accumuli mano a mano che ci si allontanerà dai crinali montuosi e dai confini esteri: in bassa Valle d'Aosta, già colpita da una persistente siccità, saranno purtroppo probabili soprattutto venti tiepidi e secchi di foehn.

