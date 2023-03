Ti segnaliamo: la NEVE in primavera può fare più danni del GELO

La primavera spesso ci sorprende per le belle giornate calde e luminose, quasi a sbeffeggiarne l'inverno appena passato. A volte, però, è l'inverno che si prende gioco della primavera, soffiando aria fredda e facendo cadere la neve non necessariamente solo in montagna.

Il sole presente in primavera è già abbastanza caldo. La sua azione sui vegetali è palese con lo sboccio dei fiori e la schiusa delle prime foglie. Poi ci sono le piogge a benedire con le loro gocce questa opera d'arte della natura, anche se negli ultimi tempi purtroppo si fanno attendere.

L'eventuale arrivo del freddo e della neve su un patrimonio vegetativo ancora quiescente non sarebbe causa di grossi problemi, ma se la medesima situazione si presenta quando i vegetali sono già sbocciati, i danni potrebbero essere ingenti. Il peso della neve sulle foglie già spuntate può determinare schianti di alberi al suolo, per non parlare del gelo, che può letteralmente bruciare i germogli e le foglie ancora giovani, senza possibilità di appello.

Inoltre, il fiocco di neve sui fiori degli alberi da frutto ha un impatto devastante , peggio della grandine. La neve, difatti, tende ad accumularsi sull'apparato floreale, bruciandolo inevitabilmente e non consentendo alla pianta un'adeguata fruttificazione.

Ecco altri problemi che può creare la neve in primavera:

Peso eccessivo: Se la neve è molto pesante o bagnata, può accumularsi sui rami delle piante e causare danni alle loro strutture. Il peso della neve può far piegare i rami o addirittura spezzarli, soprattutto se le piante non sono state potate adeguatamente.

Congelamento: Se la neve viene seguita da una brusca diminuzione delle temperature, le piante possono subire danni dovuti al congelamento. Il ghiaccio può formarsi sulle foglie e sui rami delle piante, causando danni alle loro cellule.

Malattie fungine: La neve in primavera può favorire la comparsa di malattie fungine, soprattutto se la neve si scioglie lentamente e l'umidità rimane elevata per un lungo periodo di tempo. I funghi possono proliferare sulla superficie delle foglie e dei rami delle piante, causando danni alle loro strutture e al loro sistema immunitario.

Ritardo della fioritura: Se la neve in primavera dura a lungo, può ritardare la fioritura delle piante, compromettendo la produzione di frutti o fiori.

In generale, se la neve in primavera non è troppo pesante e si scioglie rapidamente senza seguire bruschi cali di temperatura, non dovrebbe tuttavia causare danni significativi alle piante.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Meteo-15-giorni/45/meteo-15-giorni-la-pioggia-al-nord-miraggio-o-realt-per-ora-confermata-/96765/