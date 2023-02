Ti segnaliamo: la mappa del DEFICIT della NEVE presente in Italia

Questa mappa redatta dal CIMA mette in luce il DEFICIT NIVALE presente attualmente in Italia secondo la media 2011/2021:

Si nota come la situazione sia critica soprattutto sulle Alpi con un ammanco di oltre il 60% della coltre nevosa che dovrebbe esserci in questo periodo. Tutto ciò si ripercuote sulla portata dei fiumi in Valpadana che sono già in secca e non potranno essere "aiutati" dallo scioglimento della neve sulle Alpi durante la primavera.

