Ti segnaliamo: il GELO in Europa c'è ancora!

Si parla già apertamente di primavera sull'Europa centro-meridionale, ma non è per tutti così. Di seguito, la mappa delle temperature della notte scorsa in Europa e non solo!

La spinta delle miti correnti oceaniche porta la primavera sul Mediterraneo e sull'Europa centrale, ma osservate cosa c'è più a nord! Nelle aree interne della Svezia si toccano i -15/-17°. Fa molto freddo anche in Islanda, con punte di -12° ed anche sulle Isole Britanniche dove abbiamo valori al di sotto dello zero. Relativamente fredda invece l'Europa orientale e la zona del Mar Nero.

