Ti segnaliamo: il CICLONE si allontana lentamente dalla Sicilia!

Ecco l'immagine satellitare ripresa nel campo del visibile attorno alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Abbiamo segnato in rosso la Sicilia, che a parte pochissime zone, risulta ancora completamente coperta dalle nubi. A sud dell'Isola è visibile una formazione a spirale con una sorta di occhio anche se non ben definito al suo interno. E' il ciclone che ha dato luogo all'intenso maltempo sull'Isola, con piogge torrenziali, nevicate in montagna e mareggiate distruttive animate da venti spesso superiori a 100km/h.

Il ciclone si sta lentamente allontanando verso sud. In tarda serata dovrebbero cessare le precipitazioni su tutta l'Isola ed il vento attenuare notevolmente la sua forza.

Intanto, si sono superati in alcune aree della Sicilia sud-orientale, i 500mm di pioggia in 48 ore, un valore davvero assurdo!

