Ti segnaliamo: elevato RISCHIO INCENDI...guardate dove!

L'Italia per una volta non fa parte delle zone a rischio, ma guardate in che condizioni si presenta l'Europa centrale e settentrionale.

Rischio incendi massimo nelle aree in cui la pioggia dovrebbe farla da padrona in questo periodo, ovvero sul centro-nord francese, le Isole Britanniche, l'Olanda, il Belgio, il nord della Germania e addirittura parte della Scandinavia e del Baltico.

In queste zone non piove da oltre un mese stante la presenza continua dell'alta pressione e la siccità inizia ad essere pesante.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-tempo-delle-prossime-2-settimane-di-giugno-ancora-niente-estate-sull-italia/97781/