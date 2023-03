Ti segnaliamo: ecco la MASSA FREDDA che poteva raggiungerci e invece...

Lo sconquasso del vortice polare sta facendo traslare verso ovest una consistente massa d'aria fredda sui settori settentrionali del nostro Continente. Il gelo si tufferà all'interno di una depressione che darà il ben servito alle basse latitudini europee con una fase occidentale mite e poco incline ai fenomeni.

Vediamo tutto ciò in questa mappa termica che mostra le temperature minime della scorsa notte registrate in Europa:

Guardate la massa gelida racchiusa nella linea chiara. Presenta punte di -30/-32° al suolo in alcuni settori della Norvegia e della Finlandia. In un primo tempo i modelli avevano creduto in un travaso almeno parziale di questa massa di gelo verso sud, fino a lambire anche la nostra Penisola dove avrebbe determinato un clima freddo e perturbato nei giorni seguenti.

Sul più bello, invece, l'aria fredda ha cambiato traiettoria dirigendosi molto ad ovest verso le Isole Britanniche, l'Islanda fino ai settori più a nord dell'Atlantico (frecce rosse). Così facendo, a noi non resterà che una squallida mitezza, tra l'altro accompagnata anche da pochi fenomeni. Peccato!

