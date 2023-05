Ti segnaliamo: ...e questi TEMPORALI sul mare?

Di seguito, l'ultima immagine satellitare nel campo del visibile che ritrae la nostra Penisola alle ore 11.30

E' normale avere temporali sul mare alla fine di maggio attorno a mezzogiorno? Per niente! Solitamente, nel semestre caldo, i temporali si mantengono ben distanti dal mare in pieno giorno, in quanto gli specchi d'acqua risultano più freddi rispetto alla terraferma. In questo caso l'instabilità dell'aria è talmente marcata che questo dogma viene eluso ed abbiamo temporali sul mare come in autunno.

Nelle prossime ore questi fenomeni dovrebbero spegnersi ed il testimone passare alle aree interne e montuose.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/guardate-che-situazione-ma-dove-finita-l-alta-pressione-africana-/97688/