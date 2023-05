Ti segnaliamo: dove potrebbe piovere maggiormente nei prossimi 6 giorni

Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese nei prossimi 6 giorni in Italia secondo il modello americano. Vi ricordiamo che i millimetri sulla mappa sono messi puramente a scopo indicativo e non devono essere presi come oro colato.

Secondo questa mappa, le aree che dovrebbero ricevere le maggiori piogge fino a giovedi 11 maggio sono le aree alpine e prealpine della fascia centrale, con circa 90mm.

