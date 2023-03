Ti segnaliamo: dove potrebbe PIOVERE fino a domani sera?

Tra questa notte e la giornata di domani, venerdi 31 marzo, la coda di una perturbazione potrebbe dispensare qualche pioggia al nord. La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 23 di venerdi 31 marzo:

Piogge forti (e neve in quota) cadranno sulle aree di confine della Val d'Aosta, Val d'Ossola e sui rilievi Friulani. Rovesci e qualche temporale potrebbero sconfinare domani pomeriggio sulla Valpadana centro-orientale, ma solo sui settori a nord del Po. Tra la notte e la mattinata di domani pioviggini o piovaschi sulla Liguria e l'alta Toscana, ma in attenuazione nel pomeriggio. Per il resto tempo asciutto.

