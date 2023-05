Ti segnaliamo: dove è finito il temibile GOBBO AFRICANO?

L'anticiclone africano, alias il "Gobbo di Algeri" o il "Cammello". Soprannomi che sono stati coniati alla figura barica che trasforma le nostre estati in veri e propri incubi, che in alcuni casi (specie negli ultimi anni) si sono manifestati anche nella seconda parte della primavera. Quest'anno, il temibile gobbo africano non c'è, o meglio è presente molto rintanato a sud, nei suoi territori di origine.

Osserviamo questa mappa emisferica valida per le ore 14 di oggi, venerdi 19 maggio:

Seppure rintanato in Atlantico, l'anticiclone delle Azzorre risulta abbastanza pompato. L'anticiclone africano invece non c'è! E' stato rispedito al mittente dalla grossa voragine barica presente sul Mediterraneo e il nord Africa.

Così, mentre lo scorso anno in questo periodo l'estate era già presente sull'Italia, quest'anno le cose stanno andando in maniera molto diversa. Chissà se questa latitanza africana avrà conseguenze anche sull'estate che verrà...

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/la-prossima-settimana-l-anticiclone-delle-azzorre-far-un-tentativo-ma-sar-vera-gloria-/97550/