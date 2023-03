Ti segnaliamo: ancora un inverno CALDO sul nostro Paese, alcuni dati

L’inverno appena passato in Italia, in base ai dati appena rilasciati dal Cnr, è stato il quinto più caldo da quando sono iniziate le misurazioni, ovvero dal 1800.

L’anomalia di temperatura dell’inverno appena passato (dicembre-gennaio-febbraio) è stata maggiore nel nord Italia (+1.38 gradi). Valori superiori al grado di anomalia anche al centro e sud Italia, rispettivamente +1.09 e 1.10 gradi.

Dal punto di vista pluviometrico, nei primi 2 mesi del 2023 le precipitazioni risultano sostanzialmente in media al sud Italia, mentre sono sotto media al nord. In altre parole, il periodo di siccità che da oltre un anno sta colpendo il settentrione, non sta trovando ancora una fine.

