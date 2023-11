TEMPESTA di NEVE sui settori alpini di confine, a Milano nella notte vento a 75kmh

Una bufera di neve si sta abbattendo su Livigno in alta Valtellina, imperversando sin sul passo del Foscagno e arrivando sin quasi a Bormio. Nevica sul versante svizzero in Engadina come nel Tirolo austriaco e sin sulle vallate di confine altoatesine, anche se rimangono ancora all'asciutto la Valle Aurina e le laterali del Brennero.

Venti turbolenti di foehn stanno cominciando a soffiare in Valpadana, ma siamo solo all'inizio della tempesta, che comincerà nel cuore della notte.

La neve cade a Madesimo, sull'altro versante valtellinese, così come in alta val Formazza sul settore più settentrionale dell'Ossola. In Alto Adige alcune vallate sono interessate dal Favonio anche molto teso, come in Pusteria, qui ecco San Candido:

Nevica per effetto stau sulle montagne del Tirolo austriaco, per il momento con pochissimo vento, qui siamo a Radstadt, dove il clima è già natalizio:

Un altro mondo oltralpe, dove Milano vive una serata ancora apparentemente tranquilla ma in fase di rapida "agitazione" per via delle raffiche di foehn sempre più intense che interverranno dopo le 23 e insisteranno per tutta la notte e gran parte della giornata di sabato, toccando punte di 75kmh tra le 02 della notte e le 7 del mattino di sabato.

La distribuzione delle nevicate alle 22.15 di stasera privilegia la zona del Gottardo e il Grigioni, così come gran parte della Svizzera Tedesca ma anche sul versante italiano in alta Engadina: fiocca infatti in alta Leventina, ad Airolo. La neve non sfonda invece in Valle d'Aosta, salvo sulle creste di confine. Gran sereno in Valpadana.