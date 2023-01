Previsioni prossimi 10 giorni piuttosto affidabili su alcune aree italiane, ecco quali

Le previsioni per i prossimi 10 giorni non sono confortanti per l'Italia, come testimoniano le medie degli scenari di uno fra i migliori modelli disponibili: GFS.

Come si può facilmente notare dalla mappa sopra centrata fra 10 giorni, cioè per domenica 5 febbraio, l'Italia ma anche l'intera Europa centrale e meridionale verrà abbracciata da un'area di alta pressione che determinerà cieli sgombri da nubi, allontanerà le perturbazioni e avrà un massimo di pressione di ben 1035 hPa.

Ma su quali aree questa previsione sarà più probabilmente rispettata? Ci viene in aiuto la mappa dello spread:

Attraverso questa mappa possiamo vedere che questa previsione risulterà molto probabile soprattutto sul nord Italia e sui versanti Tirrenici, mentre sulle estreme regioni peninsulari (Calabria e Puglia) la sua affidabilità scende sensibilmente, segno che su queste zone la previsione è particolarmente complessa e aperta a diverse soluzioni. Quali? E' possibile che su queste regioni (ma anche sul medio Adriatico e sulla Basilicata) possa attivarsi un flusso di aria più fredda proveniente da nord-est in grado di portare una diminuzione delle temperature e possibili precipitazioni con nevicate a quote basse. Non è dato sapere al momento se questa tendenza possa coinvolgere anche altre regioni italiane nei giorni successivi (dal 5-6 febbraio in poi), tuttavia è un segnale interessante.

Torneremo su questa previsione e su quella per il resto dell'Italia già da domani, in modo da fornirvi tutti gli aggiornamenti.