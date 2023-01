Previsione della SICCITA' fra 10 giorni: coinvolte sempre più regioni italiane, fino a 11!

Aumenterà la siccità nei prossimi giorni sull'Italia e oltre alle solite regioni ne coinvolgerà molte altre, che inizieranno a trovarsi in sofferenza, poichè non sono previste piogge ancora per molto tempo.

Oltre al nord-ovest e in particolare le pianure Piemontesi alle prese con una siccità senza precedenti negli ultimi 100 anni (siccità molto grave), si aggiungerà anche parte del Veneto, del Trentino e del Friuli (siccità moderata), la Toscana, Lazio, Campania, Calabria ionica e parte della Sicilia, come mostrato da questa mappa (in rosso la siccità grave ed eccezionale):

Purtroppo la situazione non si sbloccherà a breve, poichè almeno fino a metà febbraio non sono previste al momento perturbazioni in arrivo dall'Atlantico in grado di portare almeno 50-100mm su queste zone, condizione necessaria per alleviare almeno temporaneamente la condizione di siccità.