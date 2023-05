PIOGGE COPIOSE in arrivo: ma dove? Incredibili differenze solo tra Milano e Bologna ma anche...

Un autentico ciclone mediterraneo colpirà gran parte d'Italia nelle prossime 72 ore, ma le aree maggiormente colpite a livello precipitativo, aldilà dei venti fortissimi con raffiche oltre i 100km orari attese sul meridione, saranno la Sicilia occidentale, la bassa Campania, la Calabria tirrenica, con buona probabilità l'Abruzzo, ma soprattutto l'Emilia-Romagna tra Bolognese, Ravennate e parte del Riminese.

I principali modelli convergono su precipitazioni particolarmente abbondanti sulle zone citate ma con un occhio di particolare riguardo (modello americano) tra Modenese, Bolognese e Romagna, dove si attendono picchi di ben 200mm in 72 ore.

Il particolare sviluppo della depressione porterà il fronte occluso che andrà generandosi a risalire la Penisola ma a raggiungere con difficoltà le zone alpine nord-occidentali e soprattutto la Lombardia occidentale, in particolare il Milanese dove cadranno probabilmente solo pochissimi mm, risultando insieme al Novarese, al Comasco e al Varesotto l'area dove questo episodio di maltempo risulterà scarsamente avvertito.

Stante la circolazione prevista non dovrebbe piovere molto nemmeno su Roma.



Guardiamole allora queste mappe per comprendere queste incredibili differenze pluviometriche, questi sono gli accumuli segnalati dal modello americano, picchi di 250mm sull'Emilia-Romagna, 143mm in Abruzzo, 126mm tra Palermitano e Trapanese, una settantina nel Napoletano:

Ecco invece la distribuzione dei fenomeni secondo il modello europeo, che conferma la penuria di fenomeni su ovest Lombardia ed est Piemonte, l'abbondanza ma non così estrema sull'Emilia-Romagna, accumuli oltre i 100mm nel Palermitano e sino a 90mm in Campania:

Infine ecco il modello tedesco ICON che conferma più o meno la stessa distribuzione dei fenomeni degli altri due modelli, ma con maggiore concentrazione delle piogge sulla Romagna, il Cilento e le Marche, generosi ma non così abbondanti in Emilia e Sicilia, discreti accumuli anche in Ciociaria e nord Abruzzo:

In DEFINITIVA comunque episodio di maltempo MOLTO delicato per le regioni indicate. Siate prudenti sulle strade!