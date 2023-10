Meteo: NO, così non ci siamo, uscire dal FORNO sarà un vero problema!

Il problema non è tanto che le temperature restino fuori giri e che l'anticiclone imperi ormai da oltre 10 giorni, ma sono le prospettive a risultare preoccupanti. Perchè non si sblocca nulla ad ovest, e quando questo succede signori, le PIOGGE importanti non arrivano.

E se le piogge non arrivano l'autunno non serve allo scopo. L'anticiclone ha il suo quartier generale troppo sbilanciato ad ovest per favorire l'inserimento di una saccatura favorevole ad introdurre una perturbazione atlantica sul nostro territorio, e dunque sembra destinato a saltare il guasto del 10-12 ottobre.

Al momento invece sta cominciando a prendere piede l'ipotesi di uno sconfinamento dal nord-est del Continente verso i Balcani, in grado di spingere verso di noi aria certamente molto più fresca, ma senza grossi impatti a livello precipitativo, e soprattutto con la prospettiva di rinforzare ulteriormente l'anticiclone, che così potrebbe reggere tutto ottobre.

E' evidente che il freddo al Polo si va comunque accumulando e che prima o poi qualcosa comincerà a debordare verso sud. La domanda è dunque questa: quanto potrà resistere l'anticiclone?

Se è ben radicato, come sembra, sul territorio anche tutto il mese.



Secondo la media degli scenari del modello americano invece molto meno: nel senso che nel corso della seconda decade di ottobre le correnti da ovest, pur con GRANDE FATICA, potrebbero prendere il sopravvento, rimettendo il tempo in assetto "autunnale", ma dobbiamo crederci? Mah...

Al momento c'è purtroppo una sola certezza, la notevole forza dell'anticiclone, sarà difficilissimo rubargli la scena e uscire dal "forno" sarà un vero problema. Non basterà qualche disturbo per mettere in crisi il suo dominio, ci vorrebbe un grande evento, eclatante, convinto, che per ora i modelli non "fiutano".