METEO...LIVE: prima NEVE al SESTRIERE (TO)!

Ore 9.39

La traccia del fronte freddo in questo momento va da Palermo alle Alpi, con una ritornante occlusa, avviluppata attorno al vortice depressionario presente sul Mar ligure.

Nuclei temporaleschi si stanno organizzando in mare aperto sull'alto Tirreno e Mar Ligure e vanno convergendo verso il nord-ovest, investendo prima la costa e poi spingendosi nell'interno, coinvolgendo a carattere sparso le zone pianeggianti dell'Emilia, della Lombardia occidentale e del Piemonte, mentre la parte più attiva del fronte freddo si attesta al momento sul Friuli Venezia Giulia, dove si segnalano temporali.

Da notare il nucleo piovoso esteso sulla Baviera, con Monaco particolarmente colpita da piogge continue:

ore 9.50

Il modello francese Arpège segnala tra le 11 e le 14 la formazione di tre nuclei temporaleschi molto rilevanti al nord, distribuiti tra l'ovest della Lombardia, il Veneto occidentale, il Friuli Venezia Giulia e L'istria, sul resto del nord solo rovesci sparsi, molto meno produttiva in termini di precipitazioni la situazione sul centro Italia, salvo sulla Sardegna occidentale e l'alto Lazio, guardate:

ore 10.05

Un sistema temporalesco si muove sul Molise e colpirà di striscio anche Campobasso tra pochi minuti. Il suo destino sembra quello di dover finire la sua corsa in mare, coinvolgendo marginalmente anche l'Abruzzo meridionale nella sua fase terminale.

Ore 10.33

Stanno arrivando nuclei temporaleschi da sud nel Milanese, che colpiranno anche il capoluogo. A breve comincerà a piovere. Non sono attese comunque attese criticità per ora.



Ore 10.41

Siete in vacanza a San Marino? Un nucleo temporalesco molto intenso ma rapido sta per colpire quasi tutta la Repubblica. Riparatevi:-)

Ore 12.10

Un grosso temporale punta la Venezia Giulia dal mare, sarà sfiorata anche la città di Trieste, temporali in atto anche nell'Udinese in Friuli.

Ore 13.00

La prima neve della stagione ha fatto la sua comparsa al Sestriere (TO) a 2000m di quota, una spolverata, ma sufficiente a tingere di bianco il paesaggio. Al momento ora i fiocchi non cadono più.