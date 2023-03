Le PIOGGE in Italia nei prossimi 10 giorni secondo il modello americano ed europeo

Di seguito, le precipitazioni per i prossimi 10 giorni secondo il modello americano:

Le notizie sembrano relativamente confortanti. I numeri che vedete nella mappa sono i millimetri previsti e non devono essere presi come oro colato. Si consiglia di ingrandine le mappe per avere un migliore riscontro visivo.

Queste invece sono le precipitazioni attese in Italia nel medesimo lasso di tempo, ma secondo il modello europeo:

Al momento riteniamo più probabili le cumulate indicate dal modello americano, che nelle ultime situazioni si è mostrato molto più stabile nelle proprie vedute. Comunque vedremo...

