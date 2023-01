Dove ci sarà il sole in questa domenica di fine gennaio? Quali saranno le aree più soleggiate?

Di seguito il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di domenica 29 gennaio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento un po' compromesso lungo il versante adriatico per la presenza di nubi sparse. Nubi più intense sulle due Isole Maggiori dove non escludiamo qualche rovescio, per il resto soleggiamento ottimo.

