Ciclone di martedì 22 sull'Italia, quanto e dove pioverà? Modelli a confronto

E' ormai certo l'arrivo nella giornata di martedì 22 novembre di un clclone sull'Italia, con effetti piovosi che al momento sono estremamente probabili sulla maggior parte delle regioni italiane e ancora incerti sul nord-ovest, fra l'altro proprio la zona d'Italia più colpita dalla siccità e che ancora non è riuscita a sconfiggere.

Abbiamo già approfondito il tutto nell'articolo di poco fa.

Ora MeteoLive.it ti fornisce un breve confronto fra modelli, con gli ultimissimi aggiornamenti.

Ecco il modello ECMWF, con gli accumuli di pioggia totali sempre per la giornata di martedì 22:

Come puoi notare, le aree più colpite da piogge abbondanti saranno quelle che si affacciano sul Tirreno e le regioni nord-orientali. Il nord-ovest purtroppo rimarrà ai margini, specie il Piemonte, ma precisiamo che non è ancora certa la collocazione della profonda depressione, per cui la distribuzione delle piogge poltrà ancora cambiare leggermente, principalmente sul nord-ovest: pressochè certe le piogge sulle zone contrassegnate col colore arancione e rosso, probabilmente poca pioggia cadrà sul medio e basso versante Adriatico, che rimarrà sottovento.

Questa mappa invece appare ben più generosa per il nord-ovest, sempre per martedì, mentre vengono ridotto sul basso Tirreno:

Quest'ultima mappa del modello UKMO è un po' una via di mezzo fra le 2 mappe precedenti (e quelle di altri modelli) e a nostro avviso è quella al momento più equilibrata e quindi sembrerebbe l'ipotesi più affidabile:

Come vedete, il Piemonte riesce a ricevere pioggia almeno nella sua parte più orientale e meridionale e anche la Liguria di ponente viene interessata in modo un più' più deciso. La pioggia potrebbe risultare molto abbondante sul Lazio, specie meridionale.

Domani usciranno diversio articoli di approfondimento, continuate a seguirci!