Ultim'ora, si risveglia l'Anak Krakatau: forte eruzione in atto

L'Anak Krakatau è tornato ad eruttare. A distanza di quasi due anni dall'ultima potente eruzione che aveva finanche causato un devastante tsunami tra Sumatra e Giava, in Indonesia (causando svariate vittime e feriti), il temibile vulcano è tornato in attività. L'Anak Krakatau è il "figlio" del Krakatoa, storico vulcano che nel 1883 causò una delle più spaventose eruzioni della storia, capace di uccidere 36.000 persone e addirittura se stesso riducendosi in frantumi.

La nuova eruzione dell'Anak fortunatamente non si sta rivelando distruttiva: dal cono vulcanico, alto poco più di 100 metri, stanno fuoriuscendo grosse colonne di fumo e cenere e fontane di lava. L'isola è disabitata e pertanto non sta causando danni o feriti. La colonna di fumo ha raggiunto i 15 km di altitudine.