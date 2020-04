PAURA tra Emilia, Liguria e Toscana: altra scossa di terremoto nettamente avvertita

Dopo la scossa moderata avvertita nitidamente ieri sera, la terra è tornata a tremare sull'Appennino settentrionale nel corso di questa mattina, precisamente alle 11.42. Le segnalazioni giungono numerose dal piacentino e dal genovese, ma pare che questa seconda scossa sia stata avvertita anche in un raggio superiore rispetto a ieri sera.



Secondo i dati provvisori dell'INGV il terremoto ha raggiunto una magnitudo tra 3.9 e 4.4 sulla scala richter, mentre l'ipocentro è stato localizzato a soli 4 km di profondità. Epicentro sull'Appennino piacentino, nella zona di Ferriere.



Paura nella zona epicentrale ovvero tra Ferriere, Casaldonato, Cattaragna, Ottone (nel piacentino) e Rezzoaglio, Santo Stefano D'Aveto, Fontanigorda e Rovegno (nel genovese). Il sisma è stato percepito con tremori netti e boati, durati 2-3 secondi. In molti sono scesi per strada in via precauzionale.



La scossa è stata avvertita anche a Piacenza, Parma, La Spezia, Genova, e finanche nell'astigiano, nell'alessandrino, nel milanese e sulla Toscana settentrionale. Non ci sono danni a cose o persone.