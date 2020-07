Vulcano Stromboli: forti esplosioni all'alba, i boati svegliano gli abitanti

Due forti esplosioni si sono verificate intorno all'alba sul vulcano Stromboli. I boati sono stati avvertiti distintamente dalla popolazione locale, a tal punto da svegliare diversi abitanti delle isole Eolie.

Dall'area sommitale del vulcano si è alzata una grossa colonna di fumo nero, visibile a grande distanza. I prodotti generati dalle esplosioni sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la sciara del fuoco. Dal punto di vista sismico è stata registrata una breve sequenza di eventi esplosivi e un incremento dell'ampiezza del tremore vulcano.

Il fenomeno non ha causato alcun danno a persone o cose. Non è mancata però la paura, con la mente che è tornata subito alle violente esplosioni che si verificarono il 3 Luglio 2019 causando tanti danni e purtroppo 1 vittima e due feriti.

"Queste esplosioni - spiega il sindaco - non sono come quelle dello scorso anno, ecco perché non hanno suonato le sirene. Perché non è motivo di pericolo particolare ma in ogni caso si è attivata la struttura. Infatti, sto andando a Stromboli per questo". Il sindaco ha già sentito la Prefettura e la Protezione vivile. Ma ripete: "E' tutto sotto controllo".

La situazione e l'evoluzione dello stato del vulcano sono costantemente monitorati dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).