Violento terremoto su Creta, trema il Mediterraneo: si temono danni

Una forte scossa di terremoto ha colpito l'isola di Creta nella mattinata di oggi 27 settembre 2021, esattamente alle 08.17. Il sisma è stato avvertito su tutta la Grecia meridionale, sulla Turchia sud-occidentale e, ovviamente, in modo molto intenso sull'isola di Creta.

Secondo i dati dell'INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 6.1 mentre l'ipocentro è stato localizzato a circa 13 km di profondità. Epicentro individuato sull'isola di Creta, precisamente tra Herakleio e Malia, in una zona densamente abitata. Il terremoto è stato fortemente avvertito nella zona epicentrale per molti secondi.

Purtroppo si temono danni sulla costa settentrionale, soprattutto nella città di Herakleio situata ad appena 8 km dall'epicentro, oltre che nei piccoli centri abitati costieri decisamente prossimi all'epicentro.