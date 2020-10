Violento terremoto nel Mar Egeo: crolli in Grecia e Turchia, video drammatico da Izmir

Una fortissima scossa di terremoto, di magnitudo 7.0 secondo le stime dell'INGV, si è verificata nel Mar Egeo, fra Grecia e Turchia, alle ore 12:51 (italiane).

Il sisma, di cui vi abbiamo dato prontamente notizia poco fa, ha provocato ingenti danni in base alle prime informazioni che ci giungono in redazione. Si segnalano infatti numerosi crolli di palazzi ed edifici, purtroppo col coinvolgimento di persone.

Le aree più colpite in termini di danni sarebbero l'isola di Samo, distante pochi chilometri dall'epicentro, e l'area occidentale della Turchia che affaccia sul Mar Egeo. In particolare diversi crolli vengono registrati a Izmir e nelle località limitrofe, sulla costa turca: un palazzo di grosse dimensioni è letteralmente collassato.