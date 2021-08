Violento terremoto colpisce Haiti: decine di case crollate, le prime immagini

Un violento terremoto di magnitudo richter 7.5 ha colpito nel pomeriggio, alle 14.29 italiane, il cuore dei Caraibi. L'epicentro del sisma, come già vi abbiamo informato, è stato localizzato su Haiti, poco a ovest del terribile terremoto del 2010, di magnitudo 7, che causò 230.000 vittime.

Questa nuova fortissima scossa di terremoto ha colpito decine di centri abitati presenti nelle vicinanze. La situazione è molto critica e potrebbe degenerare in una catastrofe, considerati i precedenti.

Dalle prime immagini diffuse sul web si notano decine di strutture crollate o pesantemente danneggiate.

Al momento non è chiara la presenza di feriti o vittime. Ci saranno aggiornamenti nei prossimi minuti.

Altre immagini dalle aree colpite:

https://twitter.com/i/status/1426539576059785221