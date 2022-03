Ultim'ora - violentissima scossa di terremoto in Giappone, allarme TSUNAMI

Una fortissima scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle 15:36 ora italiana, in Giappone. poco a largo dell'isola di Honsh?. Dalle prime stime dei centri sismici il terremoto è stato di magnitudo 7.3.

La scossa ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Fukushima, a 60 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami con onde previste attorno a un metro e ha classificato l`intensità della scossa in 6 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli.

Il terremoto è stato avvertito in un'ampia area, distintamente anche nella zona di Tokio. Non è noto al momento se vi siano danni a cose o persone.

Si tratta delle stesse aree della regione del Tohoku colpite dal devastante tsunami del 2011 (scaturito da un terremoto ben più forte, magnitudo 9) con conseguente incidente nucleare presso la centrale di Fukushima. Le autorità di sicurezza pubblica stanno monitorando eventuali danni.