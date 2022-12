ULTIM'ORA: violenta eruzione del vulcano Stromboli, lanciato allarme tsunami

Un'improvvisa esplosione si è verificata oggi pomeriggio, attorno alle 16.30, sull'isola di Stromboli, nell'arcipelago delle Eolie nel basso Tirreno. L'esplosione sommitale ha dato origine ad un'altissima colonna di fumo e cenere che si è elevata per diversi chilometri.

Al tempo stesso si è verificata una colata piroclastica che in pochi secondi ha raggiunto il mare, causando un'onda di tsunami alta circa un metro e mezzo. Il maremoto sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco.

È caldamente consigliato alla popolazione di Stromboli di restare a distanza dalle coste. Anche le sirene anti-tsunami sono state attivate su tutta l'isola. Per il momento non vengono segnalati danni a cose o persone sia per la potente esplosione che per l'onda di tsunami.

Questo il comunicato dell'INGV: “L`istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 15:31 (14:31 UTC), un flusso piroclastico“. Soltanto poche ore fa l`arcipelago delle isole Eolie era stato scosso da un intenso terremoto di magnitudo 4.6. Il sindaco di Lipari, a seguito della scossa, ha assicurato che la situazione nelle isole è attualmente sotto controllo.