Terremoto violento a Zagabria, paura in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche. Scossa di oltre 10 secondi a Trieste

Violento terremoto colpisce la Croazia, si temono gravi danni vicino Zagabria e Sisak. Paura a Trieste, Venezia, Rimini, Ancona, Bari. Tremori anche a Napoli e Roma.

Continuano ad arrivare migliaia di segnalazioni da gran parte d'Italia a causa del forte terremoto che ha colpito la Croazia precisamente alle 12.20. Il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.4, intensità che purtroppo lascia pensare al peggio nella zona centrale.



L'epicentro è stato individuato 40 km a sud di Zagabria, tra le città di Petrinja e Sisak dove purtroppo si temono danni ingenti. Il terremoto è stato avvertito su tutta la Croazia, in Bosnia, Slovenia, Serbia, Ungheria (anche a Budapest) e quasi tutta Italia.



Paura soprattutto in Friuli Venezia Giulia, distante poco meno di 200 km dall'epicentro. A Trieste il terremoto è durato oltre 10 secondi ma non dovrebbero esserci danni. La gente si è riversata per strada tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.



Paura anche in Trentino, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria. Tremori più lievi avvertiti in Puglia, Lazio, Campania.