Terremoto sulla costa catanese: paura fra Sicilia e Calabria, i dati dell'INGV

Una scossa di terremoto si è verificata oggi alle 14:06 davanti alla costa catanese. Il sisma, secondo le rilevazioni dell'INGV, è stato di magnitudo 4.4 e si è verificato a una profondità di 17 km.

La scossa è stata avvertita distintamente in gran parte della Sicilia centro-orientale e nella Calabria centro-meridionale. Paura soprattutto nel catanese: fra Catania, Acireale, Aci Castello e comuni limitrofi il terremoto ha fatto tremare chiaramente le abitazioni, portando diverse persone a scendere in strada.

Al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. Ulteriori eventuali aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

Come vediamo dalla mappa, l'epicentro della scossa è stato localizzato in mare, molto vicino al litorale, a circa 5 km dalla città di Aci Castello.