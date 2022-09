Terremoto Liguria: interruzione del traffico ferroviario sulla linea Genova-La Spezia

In seguito alla scossa di terremoto magnitudo 4.1 che ha colpito la Liguria e in particolare il genovese alle 15:39 di oggi, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-La Spezia a partire dalle ore 15:50 circa.

Più nel dettaglio, come riporta il sito Genovatoday, la circolazione dei treni è stata sospesa tra le stazioni di Genova Brignole e Santa Margherita Ligure, in entrambe le direzioni, per verifiche all'infrastruttura.

Interrotto precauzionalmente anche il traffico ferroviario da Camogli a Genova e da Ronco Scrivia a Genova per verifiche tecniche per circa due ore. Si valuta l'attivazione del servizio sostitutivo autobus.

Nell'immagine, l'epicentro del terremoto.