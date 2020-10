Terremoto devastante tra Grecia e Turchia: TSUNAMI in atto, coste sommerse

Una scossa di terremoto violentissima ha colpito il mar Egeo alle 12.51 italiane, diventando così una delle più forti scosse in Europa avvenute negli ultimi decenni. Si temono conseguenze disastrose tra la Grecia orientale e la Turchia occidentale non solo a causa del terremoto ma anche del relativo tsunami, in atto in questi minuti.

Dalle prime notizie che arrivano in redazione anche a decine di chilometri di distanza dall'epicentro. I danni maggiori sono sull'isola di Samo da dove giungono ancora pochissime notizie (si teme un disastro senza precedenti). Gravi danni anche in Turchia, soprattutto ad Izmir.

Il terremoto ha scatenato uno tsunami: l'onda anomala sta colpendo sia le coste delle isole greche del Dodecaneso che le coste turche orientali. Il video in basso arriva dal litorale di Seferihisar , vicino Izmir (Turchia). L'onda anomala sta invadendo i centri abitati trascinando via tutto quel che è presente in strada. Al momento non arrivano ulteriori notizie.

Altro video impressionante dalle coste della Turchia:

https://twitter.com/i/status/1322156970963513347