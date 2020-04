Scossa di terremoto al Nord Italia: tremori fra Lombardia, Emilia, Liguria e Piemonte

Una nuova scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa al Nord Italia, dove nei giorni scorsi sono stati registrati già altri eventi sismici avvertiti dalla popolazione.

Secondo le prime stime dell'INGV, la scossa, avvenuta alle ore 11:52, ha avuto una magnitudo di 3.7 sulla scala Richter. L'epicentro è stato localizzato in Lombardia, a ridosso del confine con l'Emilia Romagna, esattamente a 2 km da Montalto Pavese, in provincia di Pavia.

Il terremoto è stato avvertito in un'area abbastanza ampia, in particolar modo nelle province di Pavia, Piacenza, Parma, Lodi, Milano, Cremona, Genova, Alessandria.

Tremore giunto anche nella città di Milano, dove numerose persone hanno segnalato una scossa di breve durata.

La scossa si è verificata ad una profondità di circa 32 km. Non si segnalano danni a cose o persone.